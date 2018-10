FRANKFURT. Der Bereich Theaterwissenschaft des Instituts für Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Goethe-Universität veranstaltet dieses Wochenende eine Master Class zum Thema „Implosion der Institution Stadttheater? Geschichte, Analyse, Perspektiven", zu der nationale und internationale Gäste aus Theorie und Praxis beitragen werden.

Neben Eingangsstatements der renommierten Theaterwissenschaftlerin Ulrike Haß und des Leiters des Zürcher Theater Spektakel Matthias von Hartz nehmen auch die zu dieser Spielzeit neu ins Amt gestarteten Intendantinnen des Hessischen Landestheaters Marburg - Eva Lange und Carola Unser - sowie Vertreter und Vertreterinnen der Münchner Kammerspiele, des Badischen Staatstheaters Karlsruhe, des Vidy Lausannes und des Toneelhuis in Antwerpen als Gäste an verschiedenen Gesprächsrunden teil. Mit dabei sind auch Theaterexperten aus Finnland, Belgien, Norwegen und Frankreich, die dort jeweils in theaterwissenschaftlichen Studiengängen tätig sind und Modelle eines institutionellen Stadt-/Staatstheaters aus ihren jeweiligen Ländern zur Diskussion stellen. Ergänzt wird dieses Programm durch Beiträge von Frankfurter Studierenden, die sich seit dem vergangenen Sommersemester intensiv mit dem Konferenzthema auseinandersetzen.

Weitere Termine

Donnerstag, 25.10.



18-19:30 Uhr

Krisen des Stadttheaters? Ausgangspunkte

Nikolaus Müller-Schöll, Ulrike Haß, Matthias von Hartz

19:30-21 Uhr

Podiumsdiskussion: Potentiale und Politiken des heutigen Stadttheaters

Mit Eva Lange & Carola Unser, Christoph Gurk, Jan Linders

Anschließend: Imbiss und Umtrunk

Freitag, 26.10.



9:30-13 Uhr

Herrschaftszeiten. Zur Reproduktion hegemonialer Beziehungen in Theaterzusammenhängen

Vortragende: Deborah Raulin und Olivia Hotz

Theater ohne die Anderen. Zum Recht auf Erscheinung und Mitsprache

Vortragende: Antigone Akgün und Insa Peters

Wächter und Maulwürfe. Zum Umgang mit der Institution

Vortragende: Falk Rößler, Anna Neudert, Hilko Eilts

14:30-16 Uhr

Podiumsdiskussion: Was war da noch? Die vergangene Zukunft des Frankfurter Mitbestimmungsmodells der 1970er Jahre

Mit Renate Klett und Rainer Römer

16-17 Uhr

Implosion und Kritik

Vortragende: Bernhard Siebert und Melanie Hirner

17-18:30 Uhr

Anders scheitern. Die Beispiele Wien und Taipeh

Vortragende: Ching-Wen Peng und Andreas Fleck

Samstag, 27.10.



10-11:30 Uhr

Beyond the municipal theatre – Jena, Lausanne, Antwerpen

Mit Jonas Zipf, Anne-Christine Liske, An-Marie Lambrechts

11:30-13:30 Uhr

Other Countries – same problems? Examples of Belgium, France, Finland and Norway

Mit Tore Vagn Lid, Nikolaus Müller-Schöll, Katariina Numminen , Christophe Triau, Karel Vanhaesebrouck

Die Veranstaltung findet am Campus Westend der Goethe-Universität statt, im Casinogebäude Raum 1.811, Nina-Rubinstein-Weg 1.

Informationen: Sophie Osburg, M.A., Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, Telefon 069/798-32069, E-Mail osburg@tfm.uni-frankfurt.de; Anmeldung unter implosion.stadttheater@gmail.com

Das Programm zum Download finden Sie https://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/hoelderlin/veranstaltungen/implosion-stadttheater/