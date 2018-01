FRANKFURT. Seit einigen Jahren bereits findet anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus an der Goethe-Universität eine Gedenkvorlesung statt. In diesem Jahr spricht der Historiker Dr. Stefan Hördler über „Zwangsarbeit unter der NS-Herrschaft“. Die Gedenkvorlesung ist eingebettet in ein umfangreiches Begleitprogramm.

Bis zu 20 Millionen Menschen aus ganz Europa mussten im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeit im Deutschen Reich oder in den besetzten Ländern leisten. Tausende KZ-Häftlinge und andere Gruppen waren schon in der Vorkriegszeit zur Zwangsarbeit in den Lagern, in Kommunen und Privatbetrieben eingesetzt worden. Das Schicksal dieser Menschen steht in diesem Jahr im Mittelpunkt der Holocaust-Gedenkvorlesung an der Goethe-Universität. Referent ist Dr. Stefan Hördler, Historiker und Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora.

Die Gedenkvorlesung findet statt

am Freitag, 26. Januar, um 12 Uhr in der Lobby des PA-Gebäudes am Campus Westend, Theodor-W.-Adorno-Platz 1, 60323 Frankfurt.

In öffentlichen Diskussionen fungiert der Begriff der NS-Zwangsarbeit heute allgemein als Sammelbezeichnung für unfreie Arbeit. Die Umstände, unter denen Menschen im Nationalsozialismus zur Arbeit gezwungen wurden, waren jedoch sehr unterschiedlich. Auch das Ausmaß des Zwangs und die Lebensbedingungen konnten stark variieren. Stefan Hördler geht in seinem Vortrag den zentralen Fragen nach den Voraussetzungen, Strukturen und Akteuren des Zwangsarbeitseinsatzes sowie den verschiedenen Gruppen und dem Alltag der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen im Nationalsozialismus nach.

Hördler ist Leiter der Gedenkstätte Mittelbau-Dora nördlich von Nordhausen im heutigen Thüringen. Das Lager „Dora“ war größter Einzelstandort sowie Sitz der Kommandantur des im Herbst 1944 neu organisierten „KZ Mittelbau“. In diesem Lager wurden Häftlinge interniert, die beim Ausbau und Betrieb der unterirdischen Rüstungsfabrik Mittelwerk GmbH in der Stollenanlage im Kohnstein eingesetzt waren.

Auch in diesem Jahr findet ein vielfältiges Begleitprogramm statt, das gemeinsam mit dem Fritz-Bauer-Institut und dem Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften der Goethe-Universität konzipiert wurde. Im PA-Gebäude am Campus Westend ist von 25. Januar bis 18. Februar die Wanderausstellung des Fritz Bauer-Instituts mit dem Titel „Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz. Wirtschaft und Politik im Nationalsozialismus“ zu sehen. Die Ausstellung zeichnet die Entstehung, den Alltag und die Auflösung des KZ Buna-Monowitz nach. Historische Fotografien dokumentieren die Perspektive der SS und IG Farben auf der Baustelle und im Lageralltag. Sie werden kontrastiert mit autobiographischen Texten von Überlebenden.

Zudem gibt es eine Kooperation mit dem Verein Musica Judaica, so dass in Zusammenhang mit der Gedenkwoche auch ein Konzert angeboten wird: Am 25. Januar spielt das Mutare Ensemble unter der Leitung von Gerhard Müller-Hornbach Werke von Anatol Stefan Riemer und Bernd Alois Zimmermann. Im Mittelpunkt des Konzerts steht jedoch eine Uraufführung, nämlich die der Komposition von Gerhard Müller-Hornbach „Nur eins sei mir gewähret“ nach Gedichten und Tagebucheintragungen von Margarete Steiner geb. Hentschel (1880–1944).

Die Termine:

„Die Shoah“

Worin besteht ihre Singularität im Zeitalter der Genozide?

Vortrag von Prof. Dr. Micha Brumlik, Berlin

Dienstag, 16. Januar, 18:15 Uhr

Campus Westend, Casino-Gebäude, Raum 1.811

Holocaustliteratur und Literaturwissenschaft

Zur Geschichte einer schwierigen Beziehung

Vortrag von Prof. Dr. Sascha Feuchert, Gießen

Mittwoch, 17. Januar, 18:15 Uhr

Campus Westend, IG Farben-Haus, Raum 311

Öffentliche Führung: Norbert Wollheim Memorial und IG Farben-Haus

Treffpunkt: Norbert Wollheim-Pavillon

Samstag, 20. Januar, 15:00 Uhr Campus Westend

Erfolgsprojekt „Erinnerungen“

Wie Albert Speer zum »guten Nazi« wurde

Vortrag von Dr. Steffen Bruendel, Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften

Dienstag, 23. Januar, 18:15 Uhr

Campus Westend, IG Farben-Gebäude, Raum 1.418

»Judenverfolgung 1933–1945«

Ein Schriftdenkmal für die ermordeten europäischen Juden

Präsentation von Band 13 des Editionsprojekts „Slowakei, Rumänien, Bulgarien 1939–1945“

Prof. Dr. Joachim von Puttkamer (Jena), Barbara Hutzelmann (München), Souzana Hazan (Berlin)

Mittwoch, 24. Januar, 18:15 Uhr

Campus Westend, Casino-Gebäude, Raum 1.812

Konzert zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Mutare Ensemble unter der Leitung von Gerhard Müller-Hornbach

Donnerstag, 25. Januar, 19:30 Uhr

Campus Westend, PA Gebäude, Foyer im Erdgeschoss

Eintritt 15 Euro, für Mitglieder der Musica Judaica 10 Euro, Studierende frei

Zwangsarbeit unter der NS-Herrschaft

Gedenkvorlesung von Dr. Stefan Hördler, Nordhausen

Freitag, 26. Januar, 12:00–15:00 Uhr

Campus Westend, PA Gebäude, Foyer im Erdgeschoss

Im Anschluss Eröffnung der Ausstellung Die IG Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz sowie eine Führung durch die Kuratorin Dr. Nassrin Sadeghi Organisiert vom Fritz Bauer Institut, dem Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften und dem Präsidium der Goethe-Universität Frankfurt

Das Weizmann-Institut in Israel

Vortrag Prof. Dr. Gideon Schreiber (Weizmann Institute of Science, Rechovot, Israel)

29. Januar 2018, 19 Uhr

Centre for Dialogue, Campus Riedberg, Zur Kalbacher Höhe 56, 60438 Frankfurt

Die IG Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz

Wirtschaft und Politik im Nationalsozialismus

29. Januar – 16. Februar, Mo. bis Fr., 8:00 –18:00 Uhr

Campus Westend, PA Gebäude, Foyer im Erdgeschoss

Führung durch die Ausstellung

Montag, 29. und Mittwoch, 31. Januar, jeweils 17 Uhr Organisiert vom Fritz Bauer Institut

Warum die Aufklärung über Nazi-Pädagogik und Auschwitz keine »Spezialthemen« sind

Vortrag von Prof. Dr. Benjamin Ortmeyer

Mittwoch, 31. Januar, 18:15 Uhr

Campus Westend, Casino-Gebäude, Raum 1.812



Primo Levi. Zeuge und Zeugnis

Vortrag von Dr. Markus Roth, Gießen

Donnerstag, 1. Februar, 18:15 Uhr

Campus Westend, Casino-Gebäude, Raum 1.801



Less than slaves

Entschädigung ehemaliger Sklaven- und Zwangsarbeiter durch die deutsche Industrie

Vortrag von Rüdiger Mahlo, Frankfurt am Main

Mittwoch, 7. Februar, 18:15 Uhr

Campus Westend, Casino-Gebäude, Raum 1.812

Informationen unter Telefon 069 798-32240, E-Mail: info@fritz-bauer-institut.de sowie unter Telefon 069 798-32112, E-Mail: fzhg@em.uni-frankfurt.de