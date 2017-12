FRANKFURT. Fake-News, postfaktisch und Lügenpresse – alle drei Begriffe so relevant für den deutschen Sprachgebrauch, dass sie jüngst in den neuen Duden aufgenommen wurden. Dies verdeutlicht, wie sehr das Thema Falschmeldungen in den vergangenen Monaten in den Fokus der politischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit gerückt ist. Die absichtliche manipulative Verbreitung von Fake News kann ganze Diskurse beeinflussen. Wahrheiten gehen dabei zwischen alternativen und realen Fakten verloren. Immer mehr Expertengruppen entstehen, um Nachrichten zu verifizieren. Was ist Lüge? Was ist Wahrheit? Wie werden Lügengeschichten konstruiert? Was sollen sie bewirken und wie lassen sie sich überprüfen?

Diese und weitere Fragen stehen am 11. Dezember 2017 um 19.30 Uhr in der Zentralbibliothek der Stadtbücherei, Hasengasse 4, 60311 Frankfurt,

im Mittelpunkt bei der „Suche nach der Wahrheit“. Folgende Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis diskutieren auf dem Podium: Prof. Marcus Willaschek, Philosoph der Goethe-Universität, Prof. Vinzenz Hediger, Filmwissenschaftler der Goethe-Universität, Anna-Maria-Wagner, Referentin für Digitale Kommunikation beim Deutschen Journalistenverband, Andreas Platthaus, stellv. Feuilleton-Chef, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Moderation übernimmt Pitt von Bebenburg von der Frankfurter Rundschau, die Medienpartner der Bürger-Uni-Reihe „Informiert oder manipuliert? Medien und öffentliche Meinung im Wandel“ ist. An insgesamt drei Terminen geht die Reihe der Bedeutung des Journalismus in Zeiten von Falschmeldungen, ihrer Entstehung und deren Folgen für gesellschaftliche und politische Diskurse sowie gängigen Techniken und Praktiken der Manipulation auf den Grund.

Weitere Termine und Themen im Überblick:



15. Januar 2018

„Soziale“ oder „asoziale“ Medien? Technologien der Wahrnehmungsüberwältigung

Podium: Dr. Thorsten Thiel (Politologe, Goethe-Uni), Julia Krüger (Autorin, netzpolitik.org), Karolin Schwarz (Autorin und Gründerin von hoaxmap.org)

Moderation: Hanning Voigts (Frankfurter Rundschau)

Beginn jeweils um 19.30 Uhr, Eintritt frei. Alle Veranstaltungen finden im Foyer der Zentralbibliothek der Stadtbücherei (Hasengasse 4, 60311 Frankfurt am Main) statt.

Die Frankfurter Bürger-Universität ist ein Veranstaltungsformat, in dem Bürgerinnen und Bürger im Sommersemester „deutschen Biografien“ begegnen können und das im Wintersemester wechselnde Themen mit städtischem, gesellschaftsrelevantem Bezug aufgreift. Oft verlässt die Goethe-Uni mit ihren Hauptreihen den Campus und zieht an wechselnde Orte in der Stadt, um dort mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Die Bürger-Universität wird jedes Semester von einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm begleitet. Dieses beinhaltet neben der eigens konzipierten Vortragsreihe eine vielfältige Auswahl an öffentlichen Veranstaltungen der Goethe-Universität, ihrer Fachbereiche, (An)-Institute und Initiativen. Das Programmheft mit über 100 Veranstaltungen steht unter www.buerger.uni-frankfurt.de zur Verfügung.

Besuchen Sie auch unseren Online-Veranstaltungskalender unter: www.uni-frankfurt.de/kalender