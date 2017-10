FRANKFURT. Nicht zuletzt unter dem Eindruck der letzten Bundestagswahl wird nun auch in Deutschland verstärkt über erodierende Parteibindungen diskutiert: „Immer weniger Menschen engagieren sich in Parteien und das Vertrauen von Wählerinnen und Wählern in Parteien, Politiker und Parlamente nimmt ab“, so die Forschungsstelle „Demokratische Innovationen“. Prof. Brigitte Geißel und ihr Team beschäftigen sich mit der Krise der repräsentativen Demokratie und untersuchen, welche anderen Formen von demokratischer Partizipation denkbar und möglich wären. „Wahlen und Parteienwettbewerb sind lediglich die Form, die wir heute am besten kennen; dieses institutionelle Set ist aber nicht der innerste Kern von Demokratie“, so die Forschungsstelle in ihrem Beitrag im neuen UniReport. Erforscht wird, wie repräsentative, direktdemokratische und deliberative Willensbildungsprozesse zusammenspielen können, um die Demokratie gewissermaßen fit für die Gegenwart und Zukunft zu machen.

Die weiteren Themen im aktuellen UniReport:

Traumjob Apotheker/in: Der Studiengang Pharmazie im Porträt.

Wo „knirscht“ es im Studium? Die zweite universitätsweite Studierendenbefragung beginnt Mitte November.

Die Würde der Form: Der Soziologe Tilman Allert widmet sich in seinem neuen Buch „Gruß aus der Küche“ den vermeintlich kleinen Dingen des Alltages.

Martin Luther und seine Fälscher: Die Universitätsbibliothek Frankfurt verfügt über zwei Bände des berühmt-berüchtigten Luther-Imitators Hermann Kyrieleis

Jubiläumsfeier für eine Erfolgsgeschichte: 40 Jahre Informatik in Frankfurt werden mit einem Festakt begangen.

Wenn staatliche Wohnungsbaupolitik versagt: Der Geograph Sebastian Schipper hat sich in seiner Habilitation mit dem mangelnden Wohnraum in Großstädten beschäftigt.

Auf den Spuren von Ruinen: Eine studentische Projektgruppe widmet sich dem Thema Zerstörung und Verfall in Literatur, Filmen, Videospielen und Architektur.

Der UniReport 5/2017 steht zum kostenlosen Download bereit unter www.unireport.info/68768328/Unireport_5-17.pdf