FRANKFURT. Der nächste amerikanische Präsident heißt Donald Trump. Doch wie ist der überraschende Wahlerfolg des Unternehmers zu erklären, welche Folgen könnte sein aggressiver Wahlkampf für die demokratische Kultur haben? Wie wird sich seine Präsidentschaft auf das transatlantische Bündnis auswirken, welche ökonomischen Konsequenzen sind zu erwarten? Politikwissenschaftler, Ökonomen, Historiker, Medienwissenschaftler und Amerikanisten der Goethe-Universität liefern eine erste kurze Analyse. Die Demokratie in den USA, so die mehrheitliche Befürchtung, hat unter dem Populismus Trumps gelitten. Und auch in einigen europäischen Staaten könnte sein Wahlerfolg die spürbare Delegitimierung rechtsstaatlicher und demokratischer Prinzipien noch verstärken.

Die weiteren Themen in der aktuellen Ausgabe des UniReport:

