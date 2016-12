Sehr geehrte Damen und Herren,

die Goethe-Universität, der Goethe-Unibator und der Marketing Club Frankfurt laden Sie herzlich zu folgender Veranstaltung ein:

Best practise Marketing

Startups des Goethe-Unibators pitchen zukunftsweisende MarketingkonzepteSie heißen Dr. Severin, Cambridge Editing, MeinUnternehmensfilm und vaamo und haben zwei Gemeinsamkeiten: Sie sind junge Unternehmen mit frischen Marketingideen, die alle im Goethe-Unibator, dem Gründernetzwerk der Goethe-Universität, gestartet sind. Jetzt müssen sie sich am Markt bewähren. Wie sie das machen, mit welchen Marketingkonzepten sie ihren unternehmerischen Erfolg beflügeln und was etablierte Unternehmen von den unternehmerischen Senkrechtstartern lernen können, zeigen die Gründer in ihren Pitches und den darauf folgenden Diskussionsrunden.

Programm:

18.30 Uhr Empfang

19.00 Uhr Begrüßung: Claudio Montanini (Präsident Marketing Club Frankfurt) 19.10 Uhr Impuls: Dr. Sebastian Schäfer (Geschäftsführer Goethe-Unibator)

19.20 Uhr Pitches: Vier innovative Marketing-Konzepte von Goethe-Unibator-Startups in 30 Minuten

19.50 Uhr Diskussion mit den Gründern

20.10 Uhr Fragen/Beiträge aus dem Publikum

20.30 Uhr Networking

Veranstaltungsdatum:

28. Juni 2016 | von 18:30 bis 21:30 Uhr

Veranstaltungsort:

Goethe-Universität Frankfurt (Campus Westend)

Nina-Rubinstein-Weg 1

60323 Frankfurt am Main

Casino – Raum 1.811