Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Kulturlandschaft, Speisekammer, Apotheke und Wiege der Menschheit: Die Savanne ist mehr als eine weite Grasdecke mit lichten Akazien, auf der Antilopen, Zebras und Elefanten weiden. Wie vielfältig der Lebensraum Savanne ist und welche Bedeutung er für Pflanzen, Tiere und Menschen hat, erfahren Sie in der neuen Jahresausstellung im Palmengarten:

Am 25. Mai (Mittwoch) um 11 Uhr eröffnet Palmengarten-Direktor Dr. Matthias Jenny die Ausstellung „Lebensraum Savanne“ in der Galerie am Palmenhaus gemeinsam mit dem Team und den Kooperationspartnern vom Zentrum für interdisziplinäre Afrikaforschung der Goethe-Universität (ZIAF) und von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Die Ausstellung wird bis zum 18. September zu sehen sein.

Alle Beteiligten sind am Eröffnungstag anwesend und beantworten Ihre Fragen auch gerne persönlich.

Mit freundlichen Grüßen

Georg Rothe