sie haben beide den Holocaust überlebt und engagieren sich seit Jahrzehnten bis ins höchste Alter für Erinnerungsarbeit in Schulen und Gesellschaft: Trude Simonsohn und Irmgard Heydorn. Für ihr herausragendes Engagement gegen das Vergessen und für ihre Erinnerungsarbeit mit Schülern ehren auf Initiative des Herrn Ministerpräsidenten die Hessische Landesregierung, die Goethe-Universität sowie das Fritz Bauer Institut die beiden Jubilarinnen anlässlich ihrer „runden“ Geburtstage mit einer Feierstunde: Trude Simonsohn feiert am 25. März ihren 95., Irmgard Heydorn am 24. März ihren 100. Geburtstag. Beide sind die ältesten noch lebenden Trägerinnen der Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchste Auszeichnung des Landes Hessen.

Anlässlich der Feier wird die Goethe-Universität Trude Simonsohn auf besondere Weise ehren. Es gratulieren Boris Rhein, Hessischer Minister für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. Birgitta Wolff, Präsidentin der Goethe-Universität, sowie Prof. Dr. Werner Konitzer vom Fritz Bauer-Institut.

Die Feierstunde ist medienöffentlich. Sie findet statt am

Freitag, 25. März 2016, 11-12 Uhr, Ort: Goethe-Universität Frankfurt, Campus Westend, Casinogebäude, Raum 1.811, Nina-Rubinstein-Weg 1, 60323 Frankfurt/M.

Für diesen Termin ist eine Akkreditierung erforderlich. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter ott@pvw.uni-frankfurt.de für eine Teilnahme an.

