FRANKFURT. Das neue Webmagazin „Goethe-Uni online“ schlägt mit tagesaktuellen Berichten, Analysen, Hintergründen und Nachrichten eine digitale Brücke in die Welt von Forschung und Lehre. Mit dem neuen Medium ist es ab sofort möglich, jederzeit und unkompliziert einen Blick in die Universität zu werfen: Was passiert in Studium, Lehre und Forschung? Was bewegt die Mitglieder der Universität, was passiert auf dem Campus? Woran arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Goethe-Universität und wie tragen ihre Ergebnisse zum Umgang mit gesellschaftlichen Herausforderungen bei?

„Wissenschaft findet nicht nur im Elfenbeinturm statt, sondern steht in unmittelbarem Kontakt mit vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Mit Goethe-Uni online bieten wir tagesaktuelle Einblicke in das, was hinter den Fenstern und Fassaden der Goethe-Universität geschieht. Wir laden dazu ein, die Goethe-Universität als Bürgeruniversität und öffentlichen – auch virtuellen – Ort zu entdecken“, sagte Universitätspräsidentin Prof. Birgitta Wolff.

Entstanden ist das Magazin in der Abteilung PR und Kommunikation. Dort laufen auch die redaktionellen Fäden zusammen: „Mit Goethe-Uni online zeigen wir die Universität als großes Netzwerk mit vielen spannenden inhaltlichen Synapsen, die sich ständig erweitern – nach innen wie nach außen. Dazu passt, dass sich in das Magazin – Stichwort Multimedialität – problemlos alle gängigen digitalen Medien und Kanäle integrieren lassen. Die Goethe-Uni wird damit zum digitalen Nachrichtenanbieter“, sagte Pressesprecher Dr. Olaf Kaltenborn. Oliver Dziemba, Referent für Online-Kommunikation, ergänzt: „Bei der Entwicklung von Goethe-Uni online stand eine möglichst einfache Bedienung und Orientierung im Mittelpunkt. Dank Mobiloptimierung ist das Magazin auch Smartphone-tauglich.“

Mehr unter www.aktuelles.uni-frankfurt.de