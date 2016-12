FRANKFURT. International renommierte Wissenschaftler werden in der Vorlesungsreihe „Du, Deine Gene, Deine Therapie“ im Wintersemester analysieren, wie die personalisierte Medizin die Krebstherapie grundlegend verändern wird. Dabei werden die Forscher die molekularbiologischen Analyseverfahren eingehend beleuchten, aber auch ethische und ökonomische Auswirkungen der personalisierten Medizin sollen kontrovers diskutieren werden. Zum Auftakt referieren am 29. Oktober (Donnerstag) zwei Kölner Forscher: Der Mediziner Prof. Dr. Roman Thomas beschäftigt sich damit, wie neue Erkenntnisse zu molekularen Mechanismen Behandlungsmethoden bei Lungenkrebs verbessern. Ebenfalls am Beispiel Lungenkrebs erläutert der Pathologe Prof. Reinhard Büttner, wie mit molekularen Biomarkern Veränderungen im Krebsgenom diagnostiziert werden können und dieses Wissen für personalisierte Therapien nutzbar gemacht werden kann.

Eingeladen zu dieser Vortragsreihe der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Goethe-Universität, die im Rahmen der von der Deutsche Bank AG initiierten und geförderten Stiftungsgastprofessur „Wissenschaft und Gesellschaft“ stattfindet, sind interessierte Bürgerinnen und Bürger aus der Rhein-Main-Region. Die Vorträge beginnen jeweils donnerstags um 18 Uhr auf dem Campus Niederrad, Universitätsklinikum, Haus 23, Hörsaal 4, Theodor-Stern-Kai 7. Konzipiert und organisiert wurde diese Vorlesungsreihe von den beiden Wissenschaftlern der Goethe-Universität, dem Chemiker Prof. Dr. Joachim Engels und der Onkologin Prof. Dr. Simone Fulda.

Die Entzifferung der DNA, des humanen Gen-Alphabets, eröffnete vor 15 Jahren eine neue Epoche für individualisierte Therapien: Statt für jede Krankheit eine Therapie zu suchen, sind Naturwissenschaftler und Ärzte jetzt auf dem Weg zu einer dem jeweiligen Patienten angepassten Medizin: Die neuen Medikamente sollen gezielt in Vorgänge in den Zellen eingreifen und so beispielsweise krankhaft veränderte Gene – wie bei Krebs – adressieren. Damit markiert die personalisierte Medizin eine Abkehr vom ineffizienten Gießkannen-Prinzip, nach dem alle Patienten gleich behandelt werden, auch wenn sich bei der Hälfte keine positiven Effekte einstellen und sie daher unnötig unter oft gravierenden Nebenwirkungen leiden müssen. Die Forschung in der Molekulargenetik und Zellbiologie hat wegweisende neue Erkenntnisse zur Entstehung von Krebs und dem Fortschreiten der Erkrankung erbracht, die einen Paradigmenwechsel in der Onkologie in Gang gesetzt haben. Es zeichnet sich ab, dass molekular zielgerichtete Therapien effektiver sind und gleichzeitig weniger Nebenwirkung zeigen als bisherige Behandlungsmethoden.

Um diese gewaltige Aufgabe zu bewältigen, müssen Mediziner, Biologen, Pharmakologen und Informatiker eng zusammenarbeiten. Mit der personalisierten Medizin werden aber auch zusehends neue ethische und ökonomische Fragen aufgeworfen. Die Analyse des gesamten Genoms eines Patienten ist nicht unumstritten. Ist es vertretbar, Menschen damit zu konfrontieren, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, ernsthaft zu erkranken? Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang ökonomische Überlegungen und zusätzliche Möglichkeiten frühzeitiger Prävention? Welche Auswirkungen haben die Bioanalysen auf das Verhältnis zwischen Arzt und Patient, das neben der molekularen Diagnose auch den Menschen als Ganzes und sein soziales Umfeld im Blick haben sollte? Wie stehen Krankenkassen und Pharmaindustrie zu den Chancen und Risiken der personalisierten Medizin – eine ökomische Herausforderung oder ein Gewinne versprechendes neues Geschäftsfeld?

Die Vorträge auf einen Blick: Die Vorträge beginnen jeweils donnerstags um 18 Uhr, Campus Niederrad, Universitätsklinikum, Haus 23, Hörsaal 4. Alle Veranstaltungen werden aufgezeichnet, sind per Livestream oder spätestens am übernächsten Tag abrufbar über www.buerger.uni-frankfurt.de unter „Weitere Veranstaltungen“

29. Oktober 2015

Prof. Dr. Roman Thomas, Universität zu Köln

Von der Mutation zur Therapie – Über die medizinische Revolution der personalisierten Onkologie

Prof. Dr. Reinhard Büttner, Universität zu Köln

Genetische und epigenetische Zielmoleküle in der personalisierten Krebsmedizin

Moderation Prof. Dr. Simone Fulda, Goethe-Universität

5. November 2015

Prof. Dr. Hans Lehrach, Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik, Berlin

Der virtuelle Patient als Basis der personalisierten Therapie

Moderation Prof. Dr. Dieter Hoelzer, Goethe-Universität

19. November 2015

Prof. Dr. Rudi Balling, Luxembourg Centre for Systems Biomedicine

Interdisziplinäre Forschung in der Biomedizin Leichter gesagt als getan

Moderation Prof. Dr. Joachim Engels, Goethe-Universität

3. Dezember 2015

Diskussionsrunde : Personalisierte Medizin im Spannungsfeld von Arzt und Patient, Pharmaindustrie und Kostenträger

Dr. Thomas Schinecker, Roche Diagnostics, Mannheim

Dr. Ursula Marschall, Barmer GEK, Wuppertal

Prof. Dr. Elke Jäger, Krankenhaus Nordwest, Frankfurt am Main

Moderation Dr. Joachim Müller-Jung, Frankfurter Allgemeine Zeitung

14. Januar 2016

Prof. Dr. Dr. h.c. Carl Friedrich Gethmann, Universität Siegen

Ethische Probleme der individualisierten Medizin

Prof. Dr. Fritz von Weizsäcker, Schlosspark Klinik, Berlin

Selbstverständnis von Patienten und die Arzt-Patient-Beziehung

Einführung Prof. Dr. Peter Janich, Philipps-Universität, Marburg

Moderation Dr. Regina Oehler, Hessischer Rundfunk

28. Januar 2016

Prof. Dr. Drs h.c. Leroy Hood, Washington University, Seattle

Systems Medicine and Proactive P4 Medicine. Transforming Healthcare through Wellness – A Personal View (P4 = predictive, personalized, preventive and participatory)

Moderation Prof. Dr. Josef Pfeilschifter, Goethe-Universität

Informationen: Prof. Dr. Joachim Engels, Campus Riedberg, Fachbereich Biochemie, Chemie und Pharmazie, Tel. (069)798-29150, Joachim.Engels@chemie.uni-frankfurt.de;Prof. Dr. Simone Fulda, Campus Niederrad, Fachbereich Medizin, Institut für Experimentelle Tumorforschung in der Pädiatrie, Tel. (069) 678 66557, Simone.Fulda@kgu.de

Programmbroschüre sowie der Link zu Livestream und Aufzeichnungen der Vorträge und Diskussionen auf www.buerger.uni-frankfurt.de unter „Weitere Veranstaltungen“

Programm online auch unter: www.wissenschaftliche-gesellschaft.uni-frankfurt.de,