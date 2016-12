FRANKFURT. Mit über 47.000 Studierenden startet die Goethe-Universität am kommenden Montag in das Wintersemester 2015/16. Zuvor begrüßen am Donnerstag, den 8. Oktober, Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, Unipräsidentin Prof. Birgitta Wolff und ein/e Vertreter/in des AStA bei der unistart-Messe auf dem Campus Westend die Erstsemester. Zur Begrüßungsveranstaltung im Hörsaalzentrum werden wieder Tausende von Studierenden erwartet, die sich auf dem Markt der Möglichkeiten über Angebote und Serviceleistungen der Goethe-Universität informieren können. Medienvertreter sind herzlich zur Semestereröffnung eingeladen.

Unistart-Messe Wintersemester 2015

8. Oktober, ab 13.00 Uhr, Campus Westend, Hörsaalzentrum



Begleitprogramm: 13.30 Uhr: Offizielle Begrüßungsansprachen von OB Peter Feldmann und Unipräsidentin Birgitta Wolff. HZ 1&2



Weitere Vorträge (alle in Raum HZ 3) :

14.30 Uhr: Der Career-Service der Goethe-Universität

15.00 Uhr: Stipendien zur Finanzierung des Studiums

15.30 Uhr: Arbeiterkind – erste/r Studierende/r an der Universität?

16.00 Uhr: studiumdigitale – immer eine gute Wahl

Weitere Informationen: www.unistart-frankfurt.de