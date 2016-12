Sehr geehrte Damen und Herren,



in der Biographienreihe der Goethe-Universität „Gründer, Gönner und Gelehrte“ sind jetzt zwei neue Bände erschienen: Die Historikerin Berenike Seib stellt Moritz Schmidt-Metzler (1838-1907) vor, der als Vorsitzender der Administration der Dr. Senckenbergischen Stiftung wesentliche Vorarbeit für die Gründung der Frankfurter Universität leistete. Der Wirtschaftshistoriker Jörg Lesczenski porträtiert Heinrich Roessler (1845-1924); der Frankfurter Naturwissenschaftler und Unternehmer gestaltete die Sozial- und Bildungspolitik maßgeblich mit und setzte sich vehement für die Universitätsgründung ein.



In der im Frankfurter Societäts-Verlag publizierten Biographienreihe werden Persönlichkeiten der Gründerjahre der Universität vor und nach 1914 ebenso wie die Generation des Wiederaufbaus nach 1945, aber auch Vordenker und Akteure der bildungsbewegten 1960er und 1970er Jahre porträtiert. In ihren Lebensbildern spiegelt sich die wechselvolle deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. Bisher sind bereits 14 Bände erschienen. Anlass für diese Reihe war der 100. Geburtstag der Goethe-Universität im vergangenen Jahr.



Wir möchten Ihnen die nun veröffentlichten Biographien und ihre Autoren vorstellen, außerdem möchte wir Sie über die Persönlichkeiten, die noch porträtiert werden sollen, und die Förderer dieses Projektes informieren.



Dieses Treffen bietet auch die Chance zum Gespräch zwischen Historikern, Autoren, Förderern, Journalisten, Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats und Vertretern des Societäts-Verlags. Wir laden Sie herzlich ein zur Präsentation und zum Gespräch bei einem zweiten Frühstück



am: Donnerstag, dem 25. Juni 2015, um 11.30 Uhr

Ort: Campus Westend, Gebäude Präsidium und Administration, Theodor-W.-Adorno-Platz 1, Erdgeschoss, Raum P04 (Link zum Lageplan: unter www.uni-frankfurt.de/38093807/Campus_Westend-pdf.pdf; PA-Gebäude ist mit der Nr. 8 bezeichnet)



Bitte teilen Sie uns bis 17. Juni (Mittwoch) mit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen. Mails bitte an: Eger@pvw.uni-frankfurt.de



Mit besten Grüßen

Ulrike Jaspers Dr. Kerstin Schulmeyer-Ahl

Koordinatorinnen des Projekts „Biographienreihe „Gründer, Gönner und Gelehrte“