FRANKFURT. Prof. Brigitte Haar, Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz und Prof. Enrico Schleiff werden neue Vizepräsidentin, bzw. –präsidenten der Goethe-Universität. Der Erweiterte Senat votierte heute (29. April) im ersten Wahlgang mehrheitlich für die Wahlvorschläge der neuen Präsidentin, Prof. Birgitta Wolff. „Schön, dass der Erweiterte Senat unsere Arbeit mit diesem Vertrauensvotum unterstützt!“, kommentierte Birgitta Wolff. Nach der Wahl verfügt die Goethe-Universität damit zum ersten Mal in ihrer über 100-jährigen Geschichte über die gleiche Anzahl von Frauen und Männern im Führungsgremium.

Die drei Gewählten ergänzen das Präsidium, das derzeit aus der Präsidentin, der Vizepräsidentin Prof. Tanja Brühl und dem Universitätskanzler Holger Gottschalk besteht; diese standen zu diesem Termin nicht zur Wahl. Damit umfasst das Leitungs-Team jetzt sechs Personen. Die neuen Mitglieder sind bekannte wie neue Gesichter: Manfred Schubert-Zsilavecz und Enrico Schleiff waren bereits im früheren Präsidium tätig, Brigitte Haar kommt neu hinzu. Die Gewählten gelten als Fachleute in Fragen der Internationalisierung (Haar), Nachwuchsförderung und Infrastruktur (Schleiff) sowie privater Hochschulförderung (Schubert-Zsilavecz). Ihre Amtszeit beginnt im Mai und beträgt drei Jahre. Zuvor hatte bereits der Hochschulrat die Kandidaten einstimmig bestätigt.

Die Juristin Prof. Brigitte Haar LL.M. (Univ. Chicago) hat seit 2004 eine Professur für Bürgerliches Recht, deutsches, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht sowie Law and Finance und Rechtsvergleichung im House of Finance inne. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Gesellschafts-, Kapitalmarkt- und Vertragsrecht in rechtsvergleichender und ökonomischer Perspektive. In ihren Publikationen widmet sie sich vor allem dem Kapitalmarktrecht, der Finanzmarktregulierung sowie der Corporate Governance. Haar ist Sprecherin des von der Stiftung Geld und Währung geförderten Graduiertenkollegs Law and Economics of Money and Finance, Mitglied des Präsidiums des House of Finance und Principal Investigator am Forschungszentrum Sustainable Architecture for Finance in Europe (SAFE).

Prof. Enrico Schleiff ist seit 2007 Professor für Molekulare Zellbiologie der Pflanzen an der Goethe-Universität und war von 2009 bis 2012 als geschäftsführender Direktor des Center of Membrane Proteomics tätig. Seit April 2012 war er Vizepräsident der Goethe-Universität; dabei setzte er wichtige Impulse zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. So erarbeitete er ein Konzept für ein neues Tenure Track, um exzellenten jungen Leuten dauerhaft in Frankfurt Perspektiven zu geben. Außerdem setzte er sich für die Fortentwicklung der Graduiertenschule GRADE ein und trieb das Modell Kooperativer Promotionen mit Fachhochschulen voran. Seit 2014 ist er Direktor des Buchmann Institut für Molekulare Lebenswissenschaften. Beteiligt ist er zudem am Sonderforschungsbereich Molekulare Mechanismen der RNA-basierten Regulation.

Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz ist seit 1997 Professor für Pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität und war seit 2009 als Vizepräsident tätig. In dieser Funktion trat er für die Verbesserung von Lehre und Studium ein; u.a. indem er die „Bologna-Werkstätten“ zur Reform von Studiengängen initiierte und die Goethe-Universität beim „Qualitätspakt Lehre“ zum Erfolg führte. Seit 2009 ist er Vorsitzender des Verwaltungsrates des Frankfurter Studentenwerkes und des Aufsichtsrates der Firma Innovectis sowie seit 2014 Vorsitzender des House of Pharma and Healthcare. Anfang 2015 wurde Schubert-Zsilavecz zum stellvertretenden Vorsitzenden der Auswahlkommission für den Qualitätspakt Lehre im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ernannt. Nicht zuletzt trug er entscheidend dazu bei, dass im Jahr des Universitätsjubiläums, 2014, ca. 70 Mio. Euro aus privaten Quellen eingeworben werden konnten.

Rolle des Präsidiums: Das Präsidium bildet die Exekutive der Universität - Senat und Hochschulrat begleiten seine Arbeit aus interner und externer Sicht.

Foto 01: Die neuen Mitglieder des Präsidiums (von links nach rechts): Prof. Enrico Schleiff, Prof. Brigitte Haar, Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz

Foto 02: Das gesamte Präsidium (von links nach rechts): Prof. Tanja Brühl, Prof. Enrico Schleiff, Prof. Birgitta Wolff, Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz, Prof. Brigitte Haar, Holger Gottschalk