FRANKFURT. Der Fachbereich Medizin der Goethe-Universität lädt am Donnerstag, den 7. Mai 2015, am Universitätsklinikum zu einem Informationstag über sein Studienangebot ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an Studieninteressierte, die im Wintersemester 2015/2016 ein Studium der Medizin oder Zahnmedizin beginnen möchten. Die Einrichtungen des Fachbereichs informieren zu relevanten Themen Rund ums Studium wie Zulassungsverfahren oder Auslandssemester und geben einen Einblick in ihre Aktivitäten: Auf dem Programm stehen Vorträge und Vorlesungen zu speziellen Themen aus Vorklinik und Klinik sowie Führungen beispielsweise durch die anatomische Sammlung oder die Kinderklinik. Zudem geben Veranstaltungen zu Themen wie Anatomie, chirurgisches Nähen oder Notfallmedizin, praktische Einblicke in die medizinische Arbeit. Im Austausch mit Medizinstudierenden besteht für Besucher die Möglichkeit, authentische Einblicke in die Studienpraxis zu erhalten.

Die Teilnahme an dem Infotag ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen ist jedoch eine Anmeldung unter www.med.uni-frankfurt.de/infotag erforderlich.

Kontakt: Alexander Abt, Dekanat Vorklinik, Fachbereich Medizin, Tel. (069) 6301-7238, alexander.abt@kgu.de