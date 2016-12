FRANKFURT. Der Physiker Reinhard Dörner vom Institut für Kernphysik der Goethe-Universität erhält den angesehenen Robert-Wichard-Pohl-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Der Preis wird für hervorragende Beiträge zur Physik verliehen, die eine besondere Ausstrahlung auf andere Disziplinen in Wissenschaft und Technik haben. Dörner teilt sich den mit 5.000 Euro dotierten Preis mit Privatdozent Dr. Robert Moshammer vom Max-Planck Institut für Kernphysik in Heidelberg.

Dörner und Moshammer erhalten den Preis für die Entwicklung einer neuen Messmethode und bahnbrechende Arbeiten in der Atom- und Molekülphysik: „Das COLTRIMS-Reaktionsmikroskop hat nicht nur für die Physik, sondern auch für die Chemie und andere benachbarte Forschungsgebiete völlig neue Forschungsziele eröffnet“, heißt es in der Begründung der Jury. Mit dem in Frankfurt entwickelten COLTRIMS-Reaktionsmikroskop konnten Dörner und Moshammer mehrere fundamental wichtige chemische Reaktionen und quantenmechanische Prozesse aufklären. Mittlerweile wird Die COLTRIMS-Technik in führenden Laboratorien weltweit angewendet.

Der Robert-Wichard-Pohl-Preis würdigt über die reine Forschungsleistung hinaus außergewöhnliches Engagement in der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis, in der Lehre, im Unterricht und in der Didaktik der Physik. Der Preis wird auf der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft im März 2015 in Berlin überreicht. Bereits 2013 verlieh die Goethe-Universität Dörner für seine in Fachkreisen hoch anerkannte Arbeit und sein vorbildliches Engagement für den wissenschaftlichen Nachwuchs die Auszeichnung „Scientist of the Year“.

Ein Bild zum Download finden Sie hier.

Informationen: Prof. Dr. Reinhard Dörner, Institut für Kernphysik, Campus Riedberg, Tel.: (069) 798-47003, doerner@atom.uni-frankfurt.de.