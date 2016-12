FRANKFURT. Der Winter kommt – und wird die Situation für syrische Flüchtlinge dramatisch verschlechtern. Über drei Millionen Menschen sind bereits in die Nachbarländer Syriens geflohen und auch innerhalb des Landes sind Menschen auf der Flucht. Ungefähr die Hälfte der syrischen Bürger/innen musste bereits ihren Heimatort verlassen. Darunter sind auch viele Kinder, die den niedrigen Temperaturen nur schwer stand halten können und für die auch dringend Schulmaterialien benötigt werden. Die UNICEF-Hochschulgruppe Frankfurt/Main organisiert für diese Kinder gemeinsam mit der Katholischen Hochschulgemeinde ein Benefiz-Konzert am Mittwoch, den 26.11.2014. Mit dabei sind Madeleine Persson, Johanna Werlberger und die Band SternenTramper. Außerdem bieten die Veranstalter syrisches Essen und Getränke an.

Benefiz-Konzert für Flüchtlingskinder aus Syrien

Ort: Campus Westend, zwischen Hörsaalzentrum und dem Gebäude der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften.

Zeit: Mittwoch 26.11. 2014, 19.00 Uhr

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Weitere Informationen zur Arbeit der UNICEF-Hochschulgruppe finden Sie hier: http://www.unicef.de/mitmachen/ehrenamtlich-aktiv/-/hochschulgruppe-frankfurt-main