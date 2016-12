FRANKFURT. Hochkarätiger Preis für Professorin der Goethe-Universität: Prof. Daniela Elsner, Geschäftsführende Direktorin des Instituts für England- und Amerikastudien, erhält den Ars legendi-Preis 2014. Die insgesamt mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft wird in diesem Jahr für „Forschendes Lernen“ verliehen. Die Verleihung des Preises findet am 1. Dezember in Berlin statt. „Ich gratuliere Frau Elsner ganz herzlich zu dieser Auszeichnung. Mit ihren innovativen Lehrveranstaltungen leistet sie einen wichtigen Beitrag für eine forschungsnahe Ausbildung“, freut sich Universitätspräsident Prof. Werner Müller-Esterl.

Die Jury unter der Leitung von Prof. Holger Burckhardt, Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), hebt in ihrer Begründung hervor, dass Daniela Elsner Studierende der Lehramtsstudiengänge in Anglistik und Amerikanistik zur Durchführung individueller Forschungsprojekte anrege. Die Jury zeigt sich besonders beeindruckt, „wie es Frau Elsner gelingt, ihre Lehrveranstaltungen und die Betreuung der Lehramtsstudierenden in allen Phasen des Studiums an der Leitidee des Forschenden Lernens auszurichten.“

Mit dem Ars legendi-Preis wird die besondere Bedeutung der Hochschullehre für die Heranbildung des akademischen Nachwuchses gewürdigt. Der Jury gehören Studierende sowie Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachgebieten und aus der Hochschuldidaktik an. Aus 44 Vorschlägen wurden die diesjährigen Sieger ermittelt. Der zweite Preisträger in diesem Jahr ist Prof. Dr. Martin Blum von der Universität Hohenheim.

Weitere Informationen unter www.ars-legendi-preis.de