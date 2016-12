FRANKFURT. Zu Semesterbeginn werden auch in diesem Jahr wieder viele junge Menschen an die Hochschulen im Rhein-Main-Gebiet drängen, um so rasch wie möglich ein Studium zu beginnen. Noch schwieriger als einen Studienplatz zu bekommen, ist es für viele, auf dem hiesigen Wohnungsmarkt eine bezahlbare Unterkunft zu finden.

Deshalb ruft die Goethe-Universität Frankfurt gemeinsam mit Hochschulen und ASten im Rhein-Main-Gebiet, dem Studentenwerk Frankfurt am Main sowie den Städten Frankfurt und Wiesbaden dazu auf, günstigen Wohnraum für Studierende bereit zu stellen. Die Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Main-Gebiet werden dringend gebeten, den jungen Leuten bei ihrem Einstieg in einen neuen, wichtigen Lebensabschnitt zu helfen, indem sie ihnen eine bezahlbare Bleibe anbieten.

„Das Wintersemester steht vor der Tür - geben Sie bitte unseren Studierenden eine Chance, zeitnah eine Unterkunft zu finden, damit sie sich ganz auf ihr Studium konzentrieren können“, bittet Prof. Manfred Schubert-Zsilavecz, Vizepräsident der Goethe-Universität.

Auf der eigens dafür eingerichteten Plattform www.wohnraum-gesucht.de können Privatvermieter einfach und kostenlos ihre Angebote eingeben. Das Studentenwerk hängt alle Angebote zusätzlich in seinem Beratungszentrum auf dem Campus Westend der Goethe-Universität, Hörsaalzentrum, Grüneburgplatz 1, aus (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr).

Wir bitten alle Medien um Verbreitung dieses Aufrufs!

Nach einer Studie des Deutschen Studentenwerks sind die Mieten in Frankfurt am Main für Studierende im Bundesvergleich besonders teuer. Studierende zahlen im Bundesdurchschnitt 298,- Euro Miete, in Frankfurt 337,- Euro. Leider liegt auch die Versorgung mit Wohnheimplätzen unter dem Bundesschnitt: Nur rund 6 % der Studierenden haben einen Platz in einem privaten, kirchlichen oder einem Wohnheim des Studentenwerks, bundesweit sind es dagegen ca. 10 %, die allein in Wohnheimen der Studentenwerke eine Bleibe finden. (Quelle: 20. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks)

Partner der Aktion: Stadt Frankfurt am Main, Stadt Wiesbaden, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Hochschule RheinMain Wiesbaden Rüsselsheim, Frankfurt University of Applied Sciences, Hochschule für Gestaltung Offenbach, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, AStA der Goethe-Universität, AStA der Hochschule RheinMain.