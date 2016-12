Medieneinladung

FRANKFURT. Bereits zum 12. Mal findet der Tag der Naturwissenschaften an der Goethe-Universität statt. Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse, die sich Gedanken über die Kurswahl in der Oberstufe machen und Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Medizin haben, können sich vor Ort über Fächer und Inhalte informieren. In interessanten Vorträgen werden die Studiengänge anschaulich vorgestellt. Informations- und Experimentalstände laden zum Austausch und zum Mitmachen ein. Angeboten werden ferner Führungen durch den Wissenschaftsgarten und durch verschiedene Labore. Für Lehrkräfte wird ein separater Workshop zum Thema „Das Experiment im naturwissenschaftlichen Unterricht“ angeboten.

Der 12. Tag der Naturwissenschaften findet am 16. und 17. September 2014, jeweils von 9 bis 13.30 Uhr, im Otto-Stern-Zentrum auf dem Campus Riedberg der Goethe-Universität statt.

Das Programm ist an beiden Tagen identisch. Zu Beginn des Tages werden die Schüler von Wissenschaftsminister Boris Rhein (nur am 16.9.) und Uni-Vizepräsident Prof. Enrico Schleiff begrüßt.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich einen Eindruck vom Informationstag zu verschaffen. Ansprechpartnerin ist Susanne Mombers vom Studien-Service-Center. Tel. (069) 798-17253; mombers@em.uni-frankfurt.de

Mehr Informationen unter www.tdn.uni-frankfurt.de