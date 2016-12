FRANKFURT. Sie haben das Gelände vor dem IG-Farben Gebäude der Goethe-Universität auf dem Campus Westend in den letzten vier Wochen auf farbenfrohe Weise geprägt und für viel Gesprächsstoff gesorgt. Nun verabschieden sich einige der 400 Goethe-Figuren, die der international bekannte Konzeptkünstler Ottmar Hörl anlässlich des 100. Geburtstages der Universität auf der Rasenfläche vor dem Hauptgebäude der Universität installiert hatte, aus Frankfurt. Als universitäre Botschafter im Jubiläumsjahr gehen etwa 20 Goethe-Figuren auf Wanderschaft durch Deutschland und Europa. Die nächste Station ist die Staatskanzlei in Wiesbaden. Dann folgen die Hessischen Landesvertretungen in Berlin und Brüssel. Ottmar Hörls künstlerische Vision will möglichst viele Orte und Menschen in einen kulturellen Diskurs mit einbeziehen. Ein große Zahl der Goethe- Figuren haben daher bereits jetzt private „Liebhaber“ gefunden. Denn die über ein Meter hohen Figuren können erworben werden. Die Nachfrage seit der Ausstellungseröffnung ist sehr groß. So wird auch jeder neue Besitzer einer Goethe-Figur zu einem Botschafter für Goethe und die Goethe-Universität.

Zeitplan:

Mittwoch, 25. Juni ab 10 Uhr: Abbau der Figuren und Verpackung; Donnerstag, 26. Juni ab 10 Uhr: Verladen der Figuren und Transport nach Wiesbaden, Ankunft dort gegen 13 Uhr.

Subskriptionspreis bis 20. Juli 2014

Bis Ende der Präsentation besteht noch die Gelegenheit sich eine Skulptur zum vergünstigten Subskriptionspreis zu sichern. Signierte Exemplare können für 500 Euro erworben werden (danach 700 Euro), Auflage 100 Exemplare pro Farbe. Unsignierte Figuren sind für 350 Euro erhältlich.

Kontakt für Reservierungen von Goethe-Figuren

Cornelia Regner-Hörl E-Mail: shop@ottmarhoerl.de Internet: www.ottmar-hoerl.de oder im Pavillon vor Ort: Michael Tegtmeyer Telefon: 0174 81 44 711