FRANKFURT. Im Rahmen der Vorlesung (mit Übung) „Public Finance“ von Dr. Vilen Lipatov (Lehrstuhl Prof. Dr. A. Weichenrieder) wird Finanzminister Dr. Schäfer am Montag einen Gastvortrag über die praktische Finanzpolitik des Öffentlichen Sektors am Beispiel des Landes Hessen halten. Schwerpunktthemen werden der Länderfinanzausgleich und der Kommunale Schutzschirm sein. Dabei geht es um einen Aufriss der jeweiligen Problematik, gesetzliche und verfassungsrechtliche Vorgaben, politische Weichenstellungen, Handlungsoptionen und finanzielle Auswirkungen bei vertikaler und horizontaler Umverteilung.

Wann? Montag, 2. Juni 2014, 12.15 – 13.45 Uhr

Wo? Hörsaalgebäude Raum HZ 12 (oberstes Stockwerk), Goethe-Universität, Campus Westend.

Dr. Thomas Schäfer hat nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Kreissparkasse Biedenkopf ein Jura-Studium an der Marburger Philipps-Universität aufgenommen. Parallel dazu arbeitete er weiterhin für die Sparkassengruppe, u.a. auch als Dozent in der Aus- und Weiterbildung, sowie später nebenberuflich als Dozent für Privates und Öffentliches Recht an der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) in Marburg.

Nach der Promotion zum Dr. jur. war er zunächst als Syndikusanwalt bei der Commerzbank AG in Frankfurt/Main beschäftigt und wurde dann 1999 Leiter des Ministerbüros des damaligen Hessischen Justizministers Dr. Christean Wagner. Im Anschluss folgte eine Tätigkeit als Leiter der Grundsatzabteilung und Büroleiter des Hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch. Dieser berief ihn 2005 zum Staatssekretär im Hessischen Ministerium der Justiz, 2009 folgte der Wechsel als Staatssekretär ins Hessische Ministerium der Finanzen. Für dasselbe Ressort berief ihn 2010 Ministerpräsident Volker Bouffier zum Staatsminister. Seitdem ist Thomas Schäfer Hessischer Minister der Finanzen.