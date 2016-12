FRANKFURT. Am 24. und 25. September 2013 findet der 11. Tag der Naturwissenschaften im Otto-Stern-Zentrum auf dem Campus Riedberg der Goethe-Universität statt. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klasse, die Interesse an den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Medizin haben und herausfinden wollen, ob ein naturwissenschaftliches Studium für sie in Frage kommt. Anmelden können sich Schülergruppen über Lehrerinnen und Lehrer ihrer Schulen.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten am Tag der Naturwissenschaften in spannenden Vorträgen einen Einblick in die Vielfalt der Themen der verschiedenen Fächer. An Experimentalständen können sie zudem selber Dinge ausprobieren und ein Gefühl für die einzelnen Wissenschaften bekommen. Außerdem haben die Teilnehmer Gelegenheit, mit Wissenschaftlern der Goethe-Universität ins Gespräch zu kommen.

Die Schülergruppen bekommen hierbei einen Eindruck, welches Vorwissen aus der Schule für die einzelnen Studiengänge vorausgesetzt wird. Das soll den Teilnehmern vor allem dabei helfen, gezielter Kurse in der Oberstufe zu wählen, die ihnen bei der Bewerbung für ein naturwissenschaftliches Studium zugutekommen.

Es werden die folgenden Studienfächer der Goethe-Universität vorgestellt: Biochemie, Biophysik, Biowissenschaften, Chemie, Geographie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin, Meteorologie, Pharmazie, Physik, Zahnmedizin und Lehramt für die naturwissenschaftlichen Fächer.

Zusätzlich werden an beiden Tagen Workshops für Lehrerinnen und Lehrer angeboten. Die Anmeldung ist unabhängig davon, ob die Lehrerinnen und Lehrer mit einer Schülergruppe am Tag der Naturwissenschaften teilnehmen.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter: www.tdn.uni-frankfurt.de

Ansprechpartnerin: Susanne Mombers, Programmkoordinatorin, Zentrale Studienberatung, Tel.: 069 - 798 13835, mombers@em.uni-frankfurt.de