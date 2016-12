MEDIENEINLADUNG

FRANKFURT. „Freiraum für den Geist“ – mit diesem Motto ist die feierliche Eröffnung zweier Neubauten auf dem Campus Westend der Goethe-Universität überschrieben. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Universitätspräsident Werner Müller-Esterl werden gemeinsam die im Rahmen des zweiten Bauabschnittes des Campus Westend fertiggestellten und im April bezogenen Gebäude der Psychologie, Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften (PEG) und des Präsidiums und der Administration (PA) präsentieren. Insgesamt haben diese 155 Mio. Euro gekostet. Thomas Müller vom Architekturbüro Müller und Reimann (Berlin) wird in seinem Grußwort das bauliche Konzept beider Gebäude erläutern. Anschließend wird Thomas Platte vom Hessischen Baumanagement der Goethe-Universität symbolisch die Schlüssel überreichen.

Die Feierstunde findet statt

am: Freitag, 23.08.2013, um 11.00 Uhr

im: Foyer des Gebäudes PA, Campus Westend, Grüneburgplatz 1.

Sie sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Im Vorfeld der Veranstaltung besteht für Medienvertreter zudem die Möglichkeit, an einem geführten Rundgang mit Universitätspräsident Werner Müller-Esterl und dem Architekten Thomas Müller durch beide Gebäude teilzunehmen, der um 10.00 Uhr beginnt. Bitte teilen Sie uns bis zum 20.08.2013 per Mail an presse@uni-frankfurt.de mit, ob Sie an der Veranstaltung und/oder an dem Medienrundgang teilnehmen möchten.

Herzliche Grüße

Olaf Kaltenborn

(Pressesprecher)