FRANKFURT. Eine ganze Nacht lang steht am 21. Juni 2013 auf dem Campus Riedberg die Faszination an den Naturwissenschaften im Mittelpunkt. Passend zum „Jahr des Wassers“ beginnt Prof. Gerd Ganteför um 17 Uhr mit einem Vortrag zum Thema „Wasser und Wasserstoff: Ein Problem und seine Lösung“. Im weiteren Verlauf berichten Wissenschaftler des Campus Riedberg in über 70 Vorträgen auf allgemein verständliche Weise über neue Erkenntnisse, erklären alltägliche Phänomene und zeigen spektakuläre Experimente bis in die frühen Morgenstunden.

Wann? Freitag, 21.6.2013, ab 17.00 Uhr bis in die frühen Morgenstunden

Wo? Campus Riedberg, Ruth-Moufang-Str. 2 und Max-von-Laue-Str. 1 – 9

Parallel zu den wissenschaftlichen Vorträgen stellen sich die naturwissenschaftlichen Studiengänge der Goethe-Universität vor, um bei Schülern die Lust an den Naturwissenschaften zu wecken. Das reichhaltige Rahmenprogramm bietet Showexperimente, Mitmachstationen, Laborführungen, einen Kinderspielplatz und genügend Raum für geselliges Beisammensein in entspannter Atmosphäre mit Live-Musik.

Die studentischen Fachschaften des Riedbergs organisieren die „Night of Science“ zum nunmehr achten Mal. Für ihr Engagement wurden sie im vergangenen Jahr mit dem Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre des Landes Hessen ausgezeichnet. Die Studierenden freuen sich auf Ihren Besuch und wünschen einen spannenden Abend.

Informationen: Felix Lillich, Tel.: 015773155584, fragen@nightofscience.de; www.nightofscience.de

Anfahrt mit dem RMV: U8 / U9 Haltestelle „Uni-Campus-Riedberg“ / Eintritt frei