Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Goethe-Universität nimmt ihren 100. Geburtstag im Jahre 2014 zum Anlass, sich herausragender Persönlichkeiten in ihrer Geschichte zu erinnern. In der im Frankfurter Societätsverlag erscheinenden Biographienreihe „Gründer, Gönner und Gelehrte“ werden Persönlichkeiten der Gründerjahre der Universität vor und nach 1914 ebenso wie die Generation des Wiederaufbaus nach 1945, aber auch Vordenker und Akteure der bildungsbewegten 1960er und 70er Jahre porträtiert. In ihren Lebensbildern spiegelt sich zugleich die wechselvolle deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert.

Nun sind seit der ersten Präsentation weitere Bände in der Reihe erschienen, zudem stehen vier Biographien kurz vor der Vollendung. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, Ihnen die nun veröffentlichten Biographien und ihre Autoren vorzustellen, außerdem möchte wir Sie informieren über die weiteren Persönlichkeiten, die noch porträtiert werden.

Wir laden Sie herzlich ein zur Präsentation und zum anschließenden Gespräch mit den Autoren und den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats bei einem zweiten Frühstück

am: Mittwoch, dem 5 Juni 2013, um 10.30 Uhr

Ort: Campus Westend, IG-Farben-Haus, Eisenhower-Raum, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main

Teilnehmer auf dem Podium sind:

Gerhard R. Koch, Autor der Adorno-Biographie

Prof. Dr. Horst Schmidt-Böcking, Autor der Stern-Biographie

Prof. Dr. Lothar Gall, Autor der Adickes-Biographie

Prof. Dr. Michael Stolleis, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats

Prof. Dr. Notker Hammerstein, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats

Prof. Dr. Matthias Lutz-Bachmann, Vize-Präsident der Goethe-Universität und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, bitte teilen Sie uns bis zum 3. Juni (Montag) mit, ob Sie teilnehmen können. Falls Sie es nicht ermöglichen können und gern die neu erschienenen Biographien-Bände rezensieren möchten, schicken Sie uns eine Mail. Mails an: ott@pvw.uni-frankfurt.de

Mit besten Grüßen

Ulrike Jaspers

Dr. Kerstin Schulmeyer-Ahl

Koordinatorinnen des Projekts „Biographienreihe „Gründer, Gönner und Gelehrte“