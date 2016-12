FRANKFURT. Beim diesjährigen Konzert „Musik im Landtag Rheinland-Pfalz“ wird das langfristig mit Mitteln des Akademienprogramms geförderte und von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz betreute Projekt „OPERA – Spektrum des europäischen Musiktheaters in Einzeleditionen“ vorgestellt. Das Projekt, das sich der Entwicklung moderner elektronischer Editionsformate für musikalische Bühnenwerke widmet, ist seit 2013 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main angesiedelt, nachdem es 2009 an der Universität Bayreuth ins Leben gerufen wurde.

In dem Gesprächskonzert werden drei Musiktheaterwerke des 18. Jahrhunderts vorgestellt, die gängigen Originalitätsvorstellungen scheinbar zuwiderlaufen. Denn die italienische Oper Prima la musica e poi le parole, die französische Opéra comique Annette et Lubin und die englische Ballad opera Love in a Village weisen mittels raffiniert gewählter musikalischer Zitate weit über sich selbst hinaus auf die ästhetisch vielfältige europäische Musik- und Theaterlandschaft.

Die Moderation des Abends wird Prof. Dr. Thomas Betzwieser, Direktor des Instituts für Musikwissenschaft der Goethe-Universität und Leiter des Projekts „OPERA – Spektrum des europäischen Musiktheaters in Einzeleditionen“, übernehmen.

Die Ausführenden sind die Sopranistin Elisabeth Scholl und ein Instrumentalensemble bestehend aus Priska Comploi und Hanna Geisel (Oboen), Anne Röhrig und Nikolaus Norz (Violinen), Maria Pache (Viola), Juris Teichmanis (Violoncello), Thomas Dittmann (Kontrabass) sowie Rien Voskuilen am Cembalo.

Ort: Plenarsaal des Landtages Rheinland-Pfalz, Platz der Mainzer Republik 1, 55116 Mainz

Beginn: 20 Uhr; der Eintritt ist frei, jedoch wird eine Einlasskarte benötigt; bitte wenden Sie sich an die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Abteilung Musikwissenschaftliche Editionen.

Informationen: opera@uni-frankfurt.de; Flyer