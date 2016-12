FRANKFURT. Zum Wintersemester 2013/14 startet ein neuer Kurs des Fortbildungs-programms „Buch- und Medienpraxis“ an der Goethe-Universität Frankfurt. Die Bewerbungsfrist für den zweisemestrigen Studiengang läuft bis zum 31. Juli 2013. Das in der Bundesrepublik einzigartige Programm wendet sich an qualifizierte Hochschulabsolventen und -absolventinnen und vermittelt zwischen dem geistes-, kultur- und gesellschaftlichen Studium einerseits, der buch- und medienbezogenen Berufspraxis andererseits.

Interessenten erhalten am 23. Mai (Donnerstag) ab 19 Uhr (Campus Westend, Casino, Raum 1.812), ausführliche Informationen zum Programm. Darüber hinaus stellen sich Dozenten und Dozentinnen vor und aktuelle und ehemalige Teilnehmer berichten von ihren Erfahrungen.

Dazu kooperiert die „Buch- und Medienpraxis“ seit 1997 mit Verlagen, Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehsendern und Museen sowie anderen kulturellen Einrichtungen außerhalb der Universität. Die Dozentinnen und Dozenten sind profilierte Vertreter aus diesen Bereichen und machen die Teilnehmer durch berufspraktische Übungen mit dem Erwartungshorizont ihres Berufsfeldes vertraut. Am Ende mehrere Kurse steht die Durchführung eigener Veranstaltungen und Projekte durch die Teilnehmer.

In den insgesamt zwölf Kursen, die an drei Abenden der Woche (Montag, Dienstag, Mittwoch) von 18 bis 22 Uhr stattfinden, befassen sich die maximal 30 Teilnehmer mit den Themen Lektorat, Buchhandel und Verlagswesen, Hörfunkredaktion, Fernsehredaktion, Zeitungsredaktion, Literaturkritik, Medienkritik, Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement, Ausstellungskonzeption sowie Online-Publishing.

Informationen: Prof. Dr. Heinz Drügh (Wissenschaftliche Leitung), Maren Illinger und Malte Kleinjung (Koordination), Fortbildungsprogramm „Buch- und Medienpraxis“, Institut für Deutsche Sprache und ihre Didaktik, Campus Westend, Tel:( 069)798-23626, Fax: 069/798-25093, bmp@lingua.uni-frankfurt.de, www.buchundmedienpraxis.de