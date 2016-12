FRANKFURT. Die Rolle des Wassers in der Erdatmosphäre untersuchen oder DNA-Sequenzen im Labor vervielfältigen, gemeinsam mit einem Professor einen Film analysieren oder den Begriff der Verantwortung mit philosophischen Ansätzen betrachten – dies sind nur vier von insgesamt 18 Workshop-Themen, unter denen die Teilnehmer des diesjährigen Schülercampus wählen können. Interessierte Schüler der Oberstufe aus ganz Deutschland können sich bis zum 1. April für den Schülercampus bewerben.



Das Programm besteht aus einem naturwissenschaftlichen sowie einem geistes- und sozialwissenschaftlichen Angebot, ergänzt durch ein gemeinsames Rahmen- und Freizeitprogramm. Der Schülercampus bietet den Jugendlichen einen Einblick in das Universitätsleben und unterstützt sie bei der Studienfachwahl. Sie werden in ihren wissenschaftlichen Interessen gefördert, bekommen Einblicke in die Breite und Vielfalt der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften und werden an wissenschaftliche Arbeits- und Forschungsmethoden herangeführt. Zudem können sie sich mit Studierenden austauschen und über Berufsperspektiven informieren.

Der Schülercampus findet vom 7. bis 13. Juli 2013 auf dem Campus der Goethe-Universität in Frankfurt statt. Die Teilnahme kostet 180 Euro. Darin sind Unterbringung, Verpflegung und Programm enthalten. Die Reisekosten werden bis zu 100 Euro erstattet.

Weitere Informationen unter www.schuelercampus.uni-frankfurt.de

Kontakt: Dr. Benjamin Gilde, (069) 798-22457, schuelercampus@uni-frankfurt.de