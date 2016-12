FRANKFURT. Anlässlich der 60 Jahre währenden Deutsch-Indischen Zusammenarbeit lädt die Botschaft Indiens gemeinsam mit der Goethe-Universität junge Studierende und Forscher zu einem Treffen ein. Die Veranstaltung bietet Vorträge in Englisch und Deutsch über das Ökosystem in Indien für Weiterbildung, Wissenschaft, Technik und Innovation. Das DAAD-Büro Bonn stellt Stipendienmöglichkeiten vor; Deutsche Firmen in Indien informieren über Praktika in der nach China am stärksten wachsenden Wirtschaft. Studierende, die bereits in Indien studiert haben, berichten von ihren Erfahrungen. Interessierte können sich anschließend mit den anwesenden Institutionen, Wirtschaftsvertretern und Studierenden vernetzen.

Days of !ndia, 15. Februar 2013, Beginn: 9.00 Uhr. Science Campus, Goethe-Universität, Otto-Stern-Zentrum, Ruth-Moufang-Str. 2, 60438 Frankfurt am Main.

Registrierung unter http://india-days.indianembassy.de/registration/

Weitere Informationen: Indische Botschaft, Wissenschaftsabteilung, Tiergartenstr. 17, 10785 Berlin, Tel. (030) 25795722/23, www.indianembassy.de