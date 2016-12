FRANKFURT. Das kommende Konzert des Frankfurter Kammerorchesters auf dem Campus Westend wartet mit einem ganz besonderen Programm auf: Der Solist und Komponist Manuel Munzlinger gibt eine persönliche Hommage an die Kultfigur des Zeichentricks, Homer Simpson, zum Besten. Neben „D’oh-eat the Pudding“ erklingt seine „Simpsons Suite“, eine Komposition für Oboe, Streicher und Cembalo, als Uraufführung. Das Orchester spielt außerdem die Divertimenti in C-Dur KV 136, F-Dur KV 138 und D-Dur KV 157 von Wolfgang Amadeus Mozart. Ergänzt wird das kurz „M&M“ genannte Programm durch Munzlingers Komposition „Schaukelatmung“ für Englischhorn, Streicher und obligates Cembalo. Zum Schluss wartet noch eine kleine musikalische Überraschung auf die Zuschauer.

8. Goethe-Campus-Konzert des SKYLINE SYMPHONY – Frankfurter Kammerorchesters. Leitung: Michael Sanderling. Solist: Manuel Munzlinger, Oboe/Englischhorn. Schirmherrschaft: Hilmar Hoffmann.

Sonntag, 2. Dezember 2012, 17.00 Uhr, Casino Festsaal der Goethe-Universität, Grüneburgplatz 1. Tickets an allen Vorverkaufsstellen. Tel. (069) 4076620 und im Campus Shop.

Seit Oktober2010 treffen sich, je nach Programm, viermal jährlich 25-40 Konzertmeister, Stimmführer und Instrumentalisten aus verschiedenen bedeutenden Orchestern mit einigen ausgewählten Studierenden und einem oder mehreren Solisten in Frankfurt und proben zwei Tage lang für ihr gemeinsames Konzert. Solist ist diesmal der Oboist Manuel Munzlinger, den manche auch als „Nigel Kennedy der Oboe“ bezeichnen. Er bereichert als Komponist gerne das Repertoire seines Instruments mit unterhaltsamen, geistreichen und spielerischen Werken. Dabei hat er eine besondere Vorliebe für die Synthese von Klassik und Jazz, auch wegen der ungeahnten Möglichkeiten der Oboe in diesem Genre.

Weitere Informationen: Birgid Groscurth, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, SKYLINE SYMPHONY – Frankfurter Kammerorchester, Bockenheimer Landstr. 107, 60325 Frankfurt am Main, Tel. (069) 74308444, www.skyline-symphony.com