FRANKFURT. Lateinamerika auf dem Campus Westend: Ein buntes Programm an Literatur, Ausstellungen, Vorträgen, Konzerten, Cine Latino, Kulinarischem und Folklore wird in der Woche vom 13. bis 21. Oktober an der Goethe-Universität Frankfurt präsentiert: Die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) und Evangelische Studierendengemeinde (ESG) werden Gastgeber für internationale Begegnung und Austausch sein. Lateinamerika wird mit seinen Facetten die Besucher bezaubern, faszinieren und herausfordern.

Diese Veranstaltungsreihe wird von den Hochschulgemeinden (KHG und ESG), dem International Office der Goethe-Universität und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ausgerichtet. Des Weiteren unterstützen die Lateinamerikanischen Konsulate in Frankfurt, die Mittelamerikanischen Botschaften in Berlin, Bildungs- und Kulturinstitutionen Deutschlands und Lateinamerikas, entwicklungspolitische Institutionen der Kirchen sowie insbesondere lateinamerikanische Studierende diese einzigartige Veranstaltung im Rhein-Main Gebiet.



Eröffnung: Die Dritte Lateinamerikanische Woche wird offiziell am Montag, den 15. Oktober um 19.00 Uhr von Prof. Werner Müller-Esterl, Präsident der Goethe-Universität, eröffnet. Weitere Redner sind Frau Stadträtin Dr. Eskandari-Grünberg, Integrationsdezernentin der Stadt Frankfurt, Botschafter Céxar Amaral, Generalkonsul von Brasilien in Frankfurt, Karla Luzette Betetta, Geschäftsträgerin Botschaft von Nicaragua in Deutschland und Präsidentin Pro-Témpore der mittelamerikanischen Botschaften in Deutschland. Lateinamerikanische Klänge untermalen die Eröffnungsfeierlichkeiten. Im Anschluss findet die Vernissage der Ausstellung „Lateinamerikanische Künstler in Frankfurt“ mit Bildern von José Luis Morales (Chile), Clélia Apostel (Brasilien) und Lia Thoma (Brasilien) statt.



Veranstaltungsort: Campus Westend, Siolistr. 7, 60323 Frankfurt am Main; jeweils im Saal der KHG und der ESG.

Nähere Informationen unter www.lateinamerika-im-westend.de und www.khg-frankfurt.de