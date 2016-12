FRANKFURT. Menschen tragen seit jeher und an jedem Ort füreinander Sorge. Zunehmend jedoch beobachten wir heute globale Verschiebungen menschlicher Care-Arbeit nicht nur entlang von Geschlechter-, sondern auch von Armutsgrenzen. Dieses weltweite Phänomen bedarf besonderer Betrachtung. Für die drei Religionen, die in der Sarah-Hagar-Tradition stehen, ist ein sorgsamer Umgang miteinander Teil ihres religiös begründeten Ethos. Anhand des Care-Begriffs soll die Wechselwirkung von Gesellschaft und Religionen diskutiert werden. Welchen Einfluss haben Religionen auf die Vorstellungen des Fürsorgens? (Wie) kann die Zuordnung des Sorge-Tragens zu einem bipolaren und eindimensionalen Rollenbild aufgebrochen werden? Kann dies nur in einer säkularisierten Welt geschehen oder bedarf es dazu eines verstärkten Umdenkens in den Religionen und in der Theologie?

Die Veranstaltung ist eine Kooperationstagung der Evangelischen Akademie in Hessen und Nassau e.V., des Cornelia Goethe Centrum, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Initiative Sarah und Hagar.

Freitag, 19. Oktober 2012, 14.00 Uhr

Ort: Goethe Universität Frankfurt, Campus Westend, Casino, Raum 1801

Vortrag: ‚Care‘ als Menschenrecht in einer Kultur der Vielfalt,

Prof. Dr. Ute Gerhard, Cornelia Goethe Centrum, Frankfurt am Main

Kommentare: Prof. Dr. Micha Brumlik, Goethe Universität, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Marianne Heimbach-Steins, Universität Münster

Prof. Dr. Amina Wadud, Starr King School for the Ministry, Berkeley, CA

Moderation: Prof. Dr. Ursula Apitzsch, Cornelia Goethe Centrum, Frankfurt am Main

Vortrag: Dimensionen des Care-Begriffs: Zwischen Fürsorge, Gerechtigkeit und Eigensinn

Prof. Dr. Margrit Brückner, Fachhochschule Frankfurt am Main

Kommentare: Hilft der Care-Begriff bei der interreligiösen Verständigung?

jüdisch: Jalda Rebling, Ohel Hachidusch, Berlin

christlich: Dr. Christine Globig, Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel

muslimisch: Rabeya Müller, Institut für interreligiöse Pädagogik und Didaktik, Köln

Vortrag: Die Ent-Sorgung menschlicher Reproduktionsarbeit entlang von Armuts- und Geschlechtergrenzen, Prof. Dr. Ursula Apitzsch, Cornelia Goethe Centrum, Frankfurt am Main

Feministischer Talk: Reproduktion, Care und Anerkennung, Dr. Annette Mehlhorn, Bendorfer Forum, Rüsselsheim

Ewa Alfred, Rechtsanwältin und Familientherapeutin, jüdische Gemeinde Oranienburger Straße, Berlin

Hans Prömper, katholische Erwachsenenbildung im Haus am Dom, Frankfurt am Main

Rabeya Müller, Institut für interreligiöse Pädagogik und Didaktik, Köln

Moderation: Prof. Dr. Susanne Schröter, Cornelia Goethe Centrum, Frankfurt

